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Дальнее зарубежье 03.03.2021 20:45

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля от COVID-19 в ОАЭ

Сообщения СМИ о том, что сестры короля Испании - принцесса Елена и Кристина - сделали прививки от коронавируса в ОАЭ, вызвали резонанс в обществе, пишут европейские СМИ.

По данным ряда СМИ, 57-летяя принцесса Елена и 55-летняя принцесса Кристина прошли вакцинацию еще в феврале во время поездки к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу в Абу-Даби.

Критика связана с тем, что в Испании в рамках программы по вакцинации они бы не могли получить прививку, так как приоритет отдается более пожилым жителям страны и лицам из групп повышенного риска.

В партии "Подемос", входящей в состав правящей коалиции, указали, что такие "привилегии" ведут к "дискредитации" монархии.

Отец принцесс Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 года, а затем переехал в ОАЭ. Престол занял его сын, Филипп VI.

С начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, более 69 тыс. умерли.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ, РОДСТВЕННИКИ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]