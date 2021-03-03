В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля от COVID-19 в ОАЭ

Сообщения СМИ о том, что сестры короля Испании - принцесса Елена и Кристина - сделали прививки от коронавируса в ОАЭ, вызвали резонанс в обществе, пишут европейские СМИ.
По данным ряда СМИ, 57-летяя принцесса Елена и 55-летняя принцесса Кристина прошли вакцинацию еще в феврале во время поездки к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу в Абу-Даби.
Критика связана с тем, что в Испании в рамках программы по вакцинации они бы не могли получить прививку, так как приоритет отдается более пожилым жителям страны и лицам из групп повышенного риска.
В партии "Подемос", входящей в состав правящей коалиции, указали, что такие "привилегии" ведут к "дискредитации" монархии.
Отец принцесс Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 года, а затем переехал в ОАЭ. Престол занял его сын, Филипп VI.
С начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, более 69 тыс. умерли.
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