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Внешняя политика 03.03.2021 18:29

Страны ОЭС обсудят вопросы экономического сотрудничества на саммите организации

В четверг 4 марта состоится саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в формате видеоконференции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Завтра в формате видеоконференции состоится саммит ОЭС сотрудничества в ходе, которого мы обсудим вопросы экономического сотрудничества между нашими странами», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОЭС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]