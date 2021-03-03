Страны ОЭС обсудят вопросы экономического сотрудничества на саммите организации

В четверг 4 марта состоится саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в формате видеоконференции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Завтра в формате видеоконференции состоится саммит ОЭС сотрудничества в ходе, которого мы обсудим вопросы экономического сотрудничества между нашими странами», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков