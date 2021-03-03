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Регион 03.03.2021 22:42

Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога по конкретным темам

Грузия выступает с идеей сделать Тбилиси платформой для диалога по конкретным темам между Азербайджаном и Арменией, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

"Это наша позиция и думаю, что мы продолжим идти в этом направлении", - сказал глава МИД Грузии, которого цитируют грузинские телеканалы, после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Речь, по словам грузинского министра, может идти о темах экономического характера, связанных с бизнесом или с точки зрения отношений между народами.

Залкалиани в среду находится в Турции с визитом.

Он также заявил, что не видит на данном этапе возможности совместного с РФ участия Грузии в новых региональных форматах из-за присутствия российских войск в Абхазии и Южной Осетии. "Для нас объединение в форматы подразумевает, что страны, участвующие в них, должны уважать фундаментальные принципы и нормы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности стран", - пояснил Залкалиани.

По его словам, сложно представить развитие какого-либо экономического сотрудничества с Россией в новых региональных форматах до тех пор, пока с ее стороны не будут сделаны шаги "в сторону деоккупации".

Он отметил, что в Тбилиси понимают позицию Турции о важности создания новых форматов в регионе. Но в то же время, по его словам, в вопросе отношений с РФ у Грузии позиция четко определена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]