Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0547 RUR   0.023 GBR   2.3736 TRY   0.2313

Цена на нефть

02.03 $/bbl   WTI 59.75 -0.89 Brent 62.70 -0.99

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.03.2021 22:44

Глава МИД Турции поддержал углубление сотрудничества Грузии с евроатлантическими структурами

Турция поддерживает углубление отношений Грузии с евроатлантическими структурами, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после встречи с находящимся в Турции с визитом министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

"Мы поддерживаем еще большее углубление отношений Грузии с евроатлантическими структурами. Мы всегда четко говорим о нашем взгляде на отношения Грузии с НАТО и о вступлении Грузии в альянс", - сказал Чавушоглу, которого цитируют грузинские телеканалы.

Глава МИД Турции также еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности Грузии.

В свою очередь, как заявил после встречи Залкалиани, на встрече с турецким коллегой "с учетом нынешней обстановки обсуждались существующие в регионе сложные процессы".

"Верю, что с учетом сложной и быстро меняющейся геополитической среды, мы сумеем не только справиться с вызовами, но и сможем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества, что позволит обеспечить долгосрочный мир в регионе и геополитически важными проектами сделать наш регион еще более привлекательным", - отметил глава МИД Грузии на совместном с Чавушоглу брифинге.

По его словам, на встрече также обсуждалось успешное сотрудничество, которое эффективно осуществляется в регионе в трехстороннем формате - Азербайджан, Турция, Грузия.

Как сообщает МИД Грузии, на встрече глав МИД Грузии и Турции было подчеркнуто значение нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Стороны отметили, что реализация проектов южного энергетического коридора будет способствовать укреплению энергобезопасности стран и обеспечит поставки в дополнительном объеме энергоносителей из региона Каспийского моря на рынок Европы", - сообщает ведомство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО


Похожие новости


Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится в ближайшее время – Чавушоглу Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, запланированная на пятницу в Баку, перенесена на более поздний срок Трехсторонний саммит глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в Баку 19 февраля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]