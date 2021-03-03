Глава МИД Турции поддержал углубление сотрудничества Грузии с евроатлантическими структурами

Турция поддерживает углубление отношений Грузии с евроатлантическими структурами, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после встречи с находящимся в Турции с визитом министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

"Мы поддерживаем еще большее углубление отношений Грузии с евроатлантическими структурами. Мы всегда четко говорим о нашем взгляде на отношения Грузии с НАТО и о вступлении Грузии в альянс", - сказал Чавушоглу, которого цитируют грузинские телеканалы.

Глава МИД Турции также еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности Грузии.

В свою очередь, как заявил после встречи Залкалиани, на встрече с турецким коллегой "с учетом нынешней обстановки обсуждались существующие в регионе сложные процессы".

"Верю, что с учетом сложной и быстро меняющейся геополитической среды, мы сумеем не только справиться с вызовами, но и сможем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества, что позволит обеспечить долгосрочный мир в регионе и геополитически важными проектами сделать наш регион еще более привлекательным", - отметил глава МИД Грузии на совместном с Чавушоглу брифинге.

По его словам, на встрече также обсуждалось успешное сотрудничество, которое эффективно осуществляется в регионе в трехстороннем формате - Азербайджан, Турция, Грузия.

Как сообщает МИД Грузии, на встрече глав МИД Грузии и Турции было подчеркнуто значение нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Стороны отметили, что реализация проектов южного энергетического коридора будет способствовать укреплению энергобезопасности стран и обеспечит поставки в дополнительном объеме энергоносителей из региона Каспийского моря на рынок Европы", - сообщает ведомство.