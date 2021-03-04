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Финансы 04.03.2021 11:19

AKIA в 2020г выделило агрокредиты на 85 млн манатов

Фермеры Азербайджана в 2020 году получили агрокредиты по линии Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) при Минсельхозе на общую сумму 84,964 млн манатов.

«За прошлый год сельхозпроизводителям выдано кредитов на сумму 84,964 млн манатов. Из них 47,653 млн манатов - льготные кредиты, выданные 4,034 тыс. физическим и юридическим лицам», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AKIA.

Кроме того, для закупок сельскохозяйственной техники, систем орошения, технологического оборудования на льготных условиях и финансирование лизинга, посредством полномочных кредитных организаций выдано кредитов на сумму 37,311 млн манатов. Помимо этого, на эти цели было выделено льготных средств на сумму 73 млн 616,9 тыс. манатов.

В 2020 году Агентство на закупку племенного скота также выдало льготных кредитов на сумму 136,4 тыс. манатов и льготных средств в размере 16,644 млн манатов.

AKIA выдает микрокредиты по ставке 12% годовых, другие виды кредитов выдаются по ставке 7% годовых. При закупке фермерами племенного скота 60% стоимости, а при закупке сельхозтехники 40% стоимости выплачивается государством.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2020 года подписал распоряжение о выделении средств для улучшения микрокредитования производителей сельскохозяйственной продукции в условиях коронавирусной пандемии и посткарантинный период. Согласно распоряжению, AKIA на эти цели выделено 30 млн манатов.

Максимальный размер микрокредита – 15 тыс. манатов, срок – до трех лет, ставка – 12% годовых.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AKIA, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]