AKIA в 2020г выделило агрокредиты на 85 млн манатов

Фермеры Азербайджана в 2020 году получили агрокредиты по линии Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) при Минсельхозе на общую сумму 84,964 млн манатов.

«За прошлый год сельхозпроизводителям выдано кредитов на сумму 84,964 млн манатов. Из них 47,653 млн манатов - льготные кредиты, выданные 4,034 тыс. физическим и юридическим лицам», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AKIA.

Кроме того, для закупок сельскохозяйственной техники, систем орошения, технологического оборудования на льготных условиях и финансирование лизинга, посредством полномочных кредитных организаций выдано кредитов на сумму 37,311 млн манатов. Помимо этого, на эти цели было выделено льготных средств на сумму 73 млн 616,9 тыс. манатов.

В 2020 году Агентство на закупку племенного скота также выдало льготных кредитов на сумму 136,4 тыс. манатов и льготных средств в размере 16,644 млн манатов.

AKIA выдает микрокредиты по ставке 12% годовых, другие виды кредитов выдаются по ставке 7% годовых. При закупке фермерами племенного скота 60% стоимости, а при закупке сельхозтехники 40% стоимости выплачивается государством.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2020 года подписал распоряжение о выделении средств для улучшения микрокредитования производителей сельскохозяйственной продукции в условиях коронавирусной пандемии и посткарантинный период. Согласно распоряжению, AKIA на эти цели выделено 30 млн манатов.

Максимальный размер микрокредита – 15 тыс. манатов, срок – до трех лет, ставка – 12% годовых.

Б.Рустамбеков