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Макроэкономика 04.03.2021 11:39

МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2% в год в среднесрочной перспективе

Международный валютный фонд (МВФ) на среднесрочный период прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 2% в год.

«Прогнозируется, что рост реального ВВП в среднесрочной перспективе составит около 2% в год. При этом снижение темпов роста в нефтяном секторе будет компенсироваться увеличением темпов роста в ненефтяном секторе», - заявила в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава миссии Фонда по Азербайджану Наталья Тамириса.

МВФ по предварительным оценкам ожидает, что рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2%, в 2022 году - замедлится до 1,6%.

«Наш обновленный прогноз будет опубликован в апреле этого года», - добавила Тамириса.

Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 составил 4,3%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]