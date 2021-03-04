МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2% в год в среднесрочной перспективе

Международный валютный фонд (МВФ) на среднесрочный период прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 2% в год.

«Прогнозируется, что рост реального ВВП в среднесрочной перспективе составит около 2% в год. При этом снижение темпов роста в нефтяном секторе будет компенсироваться увеличением темпов роста в ненефтяном секторе», - заявила в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава миссии Фонда по Азербайджану Наталья Тамириса.

МВФ по предварительным оценкам ожидает, что рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2%, в 2022 году - замедлится до 1,6%.

«Наш обновленный прогноз будет опубликован в апреле этого года», - добавила Тамириса.

Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 составил 4,3%.

А.Мамедов