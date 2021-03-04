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Финансы 04.03.2021 11:59

Финансовый рынок Азербайджана останется стабильным в среднесрочной перспективе - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в среднесрочной перспективе финансовой рынок Азербайджана сохранит стабильность.

«Ожидается, что восстановление экономики после шока COVID, также повышение цен на нефть поддержат стабильность финансового рынка в среднесрочной перспективе», - заявила в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава миссии МВФ по Азербайджану Наталья Тамириса.

Оценивая финансовый рынок Азербайджана по итогам 2020 года, Тамириса подчеркнула, что он, в целом, был стабильным.

«После временного давления на манат в марте-апреле 2020 года валютный рынок стабилизировался, поскольку цена на нефть восстановилась, а доходность государственных ценных бумаг снизилась после первоначального повышения. Процентные ставки по кредитам в иностранной валюте продолжали постепенно снижаться, в то время как процентные ставки по кредитам в национальной валюте оставались в целом стабильными», - отметила Тамириса.

А. Мамедов

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Тэги: МВФ, ФИНАНСЫ, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]