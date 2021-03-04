В РФ более 11,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 475 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 385 случаев, умерли за сутки 475 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 11 тыс. 385 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 409 (12,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ вновь вернулся к значениям более 11 тыс., наблюдавшимся всю прошлую неделю, хотя накануне, в среду число новых случаев составляло 10 тыс. 535.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 475 летальных исходов от коронавируса, 16 тыс. 123 человека выписаны по выздоровлению из больниц.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 150 новых случаев COVID-19 за сутки, 51 пациент скончался, 2 тыс. 421 выздоровел.

С начала распространения коронавируса в России, с марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 290 тыс. 135 случаев коронавирусной инфекции (+0,27% за минувшие сутки), 87 тыс. 823 умерших и 3 млн 869 тыс. 857 выписанных.