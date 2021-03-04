Фермеры в Азербайджане в 2020г получили субсидий на 278 млн манатов – AKIA

Фермеры в Азербайджане в 2020 году получили субсидий на общую сумму 277,84 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве аграрного кредита и развития (AKIA).

Субсидии получили производители хлопка, табака, сахарной свеклы, тутового шелкопряда и др. направлений.

AKIA отмечает, что субсидии на 232,935 млн манатов получили 409,141 тыс. производителям за выращенные и многолетние посевы.

Кроме того, производители хлопка за сданные 283,62 тыс. тонн хлопка-сырца получили субсидии в размере 28,361 млн манатов. В настоящее время выращиванием хлопка в Азербайджане занимаются 16,683 тыс. фермеров в 23 районах страны.

Также в прошлом году 44,433 тыс. фермера получили субсидии на сумму 8 млн 389,5 тыс. манатов, занимающиеся выведением племенных телят путем искусственного оплодотворения.

Остальной объем субсидий пришелся на производителей меда, табака и тутового шелкопряда и др. продукции.

Б.Рустамбеков