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АПК 04.03.2021 12:16

Фермеры в Азербайджане в 2020г получили субсидий на 278 млн манатов – AKIA

Фермеры в Азербайджане в 2020 году получили субсидий на общую сумму 277,84 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве аграрного кредита и развития (AKIA).

Субсидии получили производители хлопка, табака, сахарной свеклы, тутового шелкопряда и др. направлений.

AKIA отмечает, что субсидии на 232,935 млн манатов получили 409,141 тыс. производителям за выращенные и многолетние посевы.

Кроме того, производители хлопка за сданные 283,62 тыс. тонн хлопка-сырца получили субсидии в размере 28,361 млн манатов. В настоящее время выращиванием хлопка в Азербайджане занимаются 16,683 тыс. фермеров в 23 районах страны.

Также в прошлом году 44,433 тыс. фермера получили субсидии на сумму 8 млн 389,5 тыс. манатов, занимающиеся выведением племенных телят путем искусственного оплодотворения.

Остальной объем субсидий пришелся на производителей меда, табака и тутового шелкопряда и др. продукции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: AKIA, ФЕРМЕРЫ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]