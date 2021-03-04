Росавиация выдала допуск трем авиакомпаниям на рейсы в Баку из 11 городов РФ

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» выдала разрешения трем авиакомпаниям на перелеты из 11 городов России в столицу Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«По итогам заседания ведомства от 3 марта, Росавиация приняла решение о предоставлении допуска на рейсы в Баку авиакомпаниям «Азимут», «Red Wings» и «Уральские авиалинии»», - говорится в документе.
Решением Росавиации, авиакомпания Red Wings получила допуск к выполнению рейса Жуковский-Баку с частотой 2 раза в неделю, авиакомпания Азимут - допуск к выполнению рейса Минеральные Воды-Баку также с частотой 2 раза в неделю.
Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск к выполнению рейсов в Баку из Махачкалы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Перми, Красноярска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Астрахани и Уфы. Рейсы из этих городов в Баку авиакомпания планирует осуществлять три раза внеделю.
При этом насайте Федерального агентства воздушного транспорта отмечается, что решение овыдаче данных допусков не является основанием или решением овозобновлении полетов помеждународным маршрутам, указанным вприказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться привозобновлении полетов.
Н.Аббасова
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