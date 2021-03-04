AzerGold потратит около 1,4 млн манатов на покупку химреагентов

ЗАО «AzerGold» направит около 1,4 млн манатов на закупку химреагентов для производства.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт AzerGold подписал с ООО «Chem Trade».

Стоимость договора – 1 млн 388 тыс. 215,13 манатов.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова