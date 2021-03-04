Азербайджан в 2020г увеличил производство меда на 15%

Производство меда в Азербайджане в 2020 году составило 6,647 тыс. тонн, сообщает Госкомстат республики.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2019 году произвел 5,781 тыс. тонн меда. Таким образом, по сравнению с 2019 годом производство меда в Азербайджане увеличилось на 15%.

По данным Госкомстата в 2020 году 596,7 тыс. пчелиными семьями в 32,34 тыс. хозяйствах было произведено 6 тыс. 647,2 тонны меда, 157,6 тонн воска, 14,6 тонн прополиса, 14,7 тонн цветочной пыльцы и 366,1 кг пчелиного молочка.

Средняя цена продажи 1 кг меда в Азербайджане в 2020 году составляла 24,9 манат (25,1 манат – в 2019 году), воска – 12,7 манат (13 манат), прополиса – 131,6 манат (129,5 манат), пыльцы – 127,2 манат (77,7 манат) за 1 кг, пчелиного молочка – 5 манат (4,1 манат) за 1 гр.

По информации комитета, в целом за 12 лет с момента принятия закона «О пчеловодстве в Азербайджане», численность пчелиных семей в Азербайджане увеличилась в 4,2 раза, число пчелиных семей приходящихся на одно пчеловодческое хозяйство увеличилось с 11,1 до 18,5, производство меда увеличилось в 4,7 раза.

Б.Рустамбеков