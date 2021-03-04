Азербайджан в 2020г увеличил производство меда на 15%

Производство меда в Азербайджане в 2020 году составило 6,647 тыс. тонн, сообщает Госкомстат республики.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2019 году произвел 5,781 тыс. тонн меда. Таким образом, по сравнению с 2019 годом производство меда в Азербайджане увеличилось на 15%.
По данным Госкомстата в 2020 году 596,7 тыс. пчелиными семьями в 32,34 тыс. хозяйствах было произведено 6 тыс. 647,2 тонны меда, 157,6 тонн воска, 14,6 тонн прополиса, 14,7 тонн цветочной пыльцы и 366,1 кг пчелиного молочка.
Средняя цена продажи 1 кг меда в Азербайджане в 2020 году составляла 24,9 манат (25,1 манат – в 2019 году), воска – 12,7 манат (13 манат), прополиса – 131,6 манат (129,5 манат), пыльцы – 127,2 манат (77,7 манат) за 1 кг, пчелиного молочка – 5 манат (4,1 манат) за 1 гр.
По информации комитета, в целом за 12 лет с момента принятия закона «О пчеловодстве в Азербайджане», численность пчелиных семей в Азербайджане увеличилась в 4,2 раза, число пчелиных семей приходящихся на одно пчеловодческое хозяйство увеличилось с 11,1 до 18,5, производство меда увеличилось в 4,7 раза.
Б.Рустамбеков
Страны ОЭС обсудят вопросы экономического сотрудничества на саммите организации
Азербайджан намерен расширить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном – президент Алиев
В Армении просят руководство России помочь вернуть пленных из Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 115,1 млн, число жертв приближается к 2,56 млн - университет Джонса Хопкинса
Минобразование Азербайджана и Microsoft определили 4 направления для расширения сотрудничества
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Армения ожидает поставки первой партии вакцины "Спутник V" в течение месяца - глава Минздрава
Военные Китая отработали высадку морского десанта на спорных островах в Южно-Китайском море
Walmart за 10 лет инвестирует $350 млрд в производство товаров в США
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Эксклюзивное предложение от AccessBank на 8 Марта
Caspian Energy Club организовал очередной « Online B2G Forum »
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам