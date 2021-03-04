Грузия выпустит новые евробонды на $500 млн для погашения размещенных 10 лет назад

Правительство Грузии готовится к выпуску новых еврооблигаций для рефинансирования суверенных 10-летних бондов, которые в объеме $500 млн были размещены в апреле 2011 года на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"С этой целью правительство начнет переговоры с международным инвестиционным банком, чтобы обеспечить выпуск новых еврооблигаций на $500 млн", - заявил он на заседании правительства в четверг.

По словам премьера, соответствующее поручение уже дано Минфину Грузии.

Ранее правительство рассматривало варианты выкупа размещенных 10 лет назад суверенных евробондов, срок погашения которых истекает в апреле 2021 года. Один из них предусматривал взятие новых внешних обязательств, которыми могли быть как еврооблигации, так и другие виды внешнего долга.

Как сообщалось, Грузия в апреле 2008 года разместила на LSE дебютный выпуск пятилетних евробондов объемом $500 млн с погашением в 2013 году со ставкой купона 7,5% годовых. Этот заем в апреле 2011 года был рефинансирован путем размещения на бирже 10-летних еврооблигаций на такую же сумму под 7,125% годовых со сроком погашения в 2021 году. Лид-менеджерами выпуска выступали JPMorgan и Goldman Sachs.

На 1 февраля 2021 года задолженность Грузии по суверенным еврооблигациям составляла 6,4% всего объема государственного внешнего госдолга страны ($7 млрд 789,9 млн).