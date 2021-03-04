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Дальнее зарубежье 04.03.2021 17:07

Китай выдвинет на пост своего представителя в МВФ "ветерана" нацбанка, получившего образование в США

Власти Китая планируют назначить представителем КНР в Международном валютном фонде (МВФ) Ли Бо, юриста, получившего образование в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ли Бо, которому в данный момент 49 лет, заменит нынешнего заместителя директора-распорядителя МВФ Чжан Тао, отмечают источники. Он получил юридическую степень в Гарвардском университете и докторскую степень по экономике в Стэнфордском университете.

В 2004 году Ли Бо пришел в Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны). Он занимал пост руководителя отдела монетарной политики НБК и участвовал в создании ключевых регулирующих положений, касающихся, в частности, трансграничных сделок и противодействия отмыванию денег.

В настоящее время Ли Бо занимает пост вице-мэра города Чунцин.

О его назначении в МВФ, вероятно, будет объявлено сразу после завершения очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - ключевого политического мероприятия в Китае, стартующего в пятницу.

Пекин стремится наладить отношения с Вашингтоном, а также получить больше возможностей для работы на международной экономической арене, и назначение Ли Бо может содействовать достижению этих целей.

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Тэги: КИТАЙ, МВФ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]