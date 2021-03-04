Власти Китая планируют назначить представителем КНР в Международном валютном фонде (МВФ) Ли Бо, юриста, получившего образование в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Ли Бо, которому в данный момент 49 лет, заменит нынешнего заместителя директора-распорядителя МВФ Чжан Тао, отмечают источники. Он получил юридическую степень в Гарвардском университете и докторскую степень по экономике в Стэнфордском университете.
В 2004 году Ли Бо пришел в Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны). Он занимал пост руководителя отдела монетарной политики НБК и участвовал в создании ключевых регулирующих положений, касающихся, в частности, трансграничных сделок и противодействия отмыванию денег.
В настоящее время Ли Бо занимает пост вице-мэра города Чунцин.
О его назначении в МВФ, вероятно, будет объявлено сразу после завершения очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - ключевого политического мероприятия в Китае, стартующего в пятницу.
Пекин стремится наладить отношения с Вашингтоном, а также получить больше возможностей для работы на международной экономической арене, и назначение Ли Бо может содействовать достижению этих целей.
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