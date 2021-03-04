В Париже раскритиковали планы Австрии и Дании сотрудничать с Израилем в получении вакцин от COVID-19

Власти Франции не считают оправданным стремление Австрии и Дании начать координацию с Израилем для получения вакцин против коронавируса COVID-19, сообщают в четверг французские СМИ со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Наиболее эффективное решение для удовлетворения наших потребностей в вакцинах должно оставаться в европейских рамках", - цитируют СМИ выдержки из заявления.

"Вот что гарантирует солидарность между странами-членами (ЕС - ИФ), которая важна более, чем когда бы то ни было", - говорится в нем.

При этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признавал, что политика ЕС в сфере вакцинации действительно имеет "значительные" недостатки, но в то же время раскритиковал "попытки отмежеваться" от общеевропейской политики.

СМИ напоминают, что в канцлер Австрии Себастьян Курц в минувший понедельник объявил о партнерстве с Израилем в разработке вакцин. При этом Курц заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) действует недостаточно быстро при одобрении вакцин от коронавируса.

"Мы не должны быть больше целиком зависимы от ЕС (в вопросе поставок вакцин - ИФ)", - указал канцлер.

Также стало известно, что на этой неделе Курц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен должны посетить Израиль для обсуждения перспектив сотрудничества при производстве вакцин.