ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса

В рамках акции «Познай ценность нуля», кредитные продукты малого бизнеса «Инвестиционный» и «Оборотный» стали еще выгоднее. Теперь предприниматели могут получить кредит без комиссии. Весенняя акция действует до 30 апреля 2021 года.

Кредиты для малого бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) помогают предпринимателям реализовать и расширить свои бизнес-идеи.

Кредиты «Инвестиционный» и «Оборотный» выдаются как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим Лицам по ставке от 14,5% годовых. Максимальная сумма по кредитам составляет 660 тысяч манатов (или эквивалент в рублях).



Кредит «Инвестиционный» предоставляется на сроко до 5 лет для приобретения имущества, (в том числе транспорта, спецтехники, недвижимости), ремонта, реконструкции, строительства основных средств, развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса, а также для расчетов по непокрытым документарным операциям и рефинансированию кредитов в других банках.

Кредит «Оборотный» можно направить на пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками), финансирование операционных расходов, а также расчетов по непокрытым документарным операциям. Кредит выдается сроком до 3-х лет.

Предприниматели могут оформить кредит в любом филиале банка ВТБ (Азербайджан).