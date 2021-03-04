ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса

В рамках акции «Познай ценность нуля», кредитные продукты малого бизнеса «Инвестиционный» и «Оборотный» стали еще выгоднее. Теперь предприниматели могут получить кредит без комиссии. Весенняя акция действует до 30 апреля 2021 года.
Кредиты для малого бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) помогают предпринимателям реализовать и расширить свои бизнес-идеи.
Кредиты «Инвестиционный» и «Оборотный» выдаются как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим Лицам по ставке от 14,5% годовых. Максимальная сумма по кредитам составляет 660 тысяч манатов (или эквивалент в рублях).
Кредит «Инвестиционный» предоставляется на сроко до 5 лет для приобретения имущества, (в том числе транспорта, спецтехники, недвижимости), ремонта, реконструкции, строительства основных средств, развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса, а также для расчетов по непокрытым документарным операциям и рефинансированию кредитов в других банках.
Кредит «Оборотный» можно направить на пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками), финансирование операционных расходов, а также расчетов по непокрытым документарным операциям. Кредит выдается сроком до 3-х лет.
Предприниматели могут оформить кредит в любом филиале банка ВТБ (Азербайджан).
Армении надо вести себя "нормально", если она хочет получить выгоду от региональных транспортных проектов - президент Азербайджана
Спецназы Азербайджана и Турции проведут совместные учения
Страны ОЭС обсудят вопросы экономического сотрудничества на саммите организации
Добыча газа в Египте на проекте Роснефти Zohr в 2020г снизилась на 5,6%
Бакметрополитен потратит около 260 тыс. манатов на кабели и системы освещения в тоннелях
В ЕС рассчитывают, что к концу лета будет возможность вакцинировать всех жителей стран Евросоюза от COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Европе вновь возросло после шестинедельного спада - ВОЗ
В Азербайджане вновь небольшой суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В МИД РФ пообещали соразмерный ответ на продление санкций ЕС по Украине
Ситуация с ядерной программой Ирана хуже, чем при заключении СВПД в 2015 году - бывший замглавы разведки Израиля
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам