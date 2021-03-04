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04.03.2021 17:09

ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса

В рамках акции «Познай ценность нуля», кредитные продукты малого бизнеса «Инвестиционный» и «Оборотный» стали еще выгоднее. Теперь предприниматели могут получить кредит без комиссии. Весенняя акция действует до 30 апреля 2021 года.

Кредиты для малого бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) помогают предпринимателям реализовать и расширить свои бизнес-идеи.

Кредиты «Инвестиционный» и «Оборотный» выдаются как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим Лицам по ставке от 14,5% годовых. Максимальная сумма по кредитам составляет 660 тысяч манатов (или эквивалент в рублях).


Кредит «Инвестиционный» предоставляется на сроко до 5 лет для приобретения имущества, (в том числе транспорта, спецтехники, недвижимости), ремонта, реконструкции, строительства основных средств, развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса, а также для расчетов по непокрытым документарным операциям и рефинансированию кредитов в других банках.

Кредит «Оборотный» можно направить на пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками), финансирование операционных расходов, а также расчетов по непокрытым документарным операциям. Кредит выдается сроком до 3-х лет.

Предприниматели могут оформить кредит в любом филиале банка ВТБ (Азербайджан).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]