Тегеран согласился участвовать в прояснении вопросов с обнаружением незаявленных ядерных материалов - МАГАТЭ

Иран принял предложение МАГАТЭ о сотрудничестве в прояснении вопросов, касающихся обнаружения частиц незадекларированного ядерного материала не некоторых иранских объектах, заявил в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"По итогам весьма интенсивных консультаций, которые у меня состоялись с Ираном, Иран наконец-то приветствовал и принял мою инициативу участвовать в сфокусированных и систематических усилиях, нацеленных на попытки прояснения некоторых нерешенных вопросов, связанных с присутствием частиц урана, а также с сомнениями о наличии в Иране неких материалов, не заявленных ранее", - заявил Гросси на пресс-конференции.

По его словам, в апреле МАГАТЭ планирует начать "технический" диалог с Ираном по поводу развития процесса в том, что касается разъяснений Тегерана по данному вопросу.

"Мы собираемся начать процесс сфокусированного анализа ситуации с технической встречи, которая состоится в Иране в начале апреля", - сказал глава МАГАТЭ.

"Мое намерение состоит в том, чтобы прийти к какому-либо исходу этого всего во время следующего очередного заседания совета управляющих в июне", - добавил Гросси.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Кроме того, западными СМИ сообщалось об обнаружении инспекторами МАГАТЭ частиц от незадекларированных ядерных материалов на некоторых иранских объектах, к которым у агентства уже возникали вопросы. Также МАГАТЭ стало известно, что Иран в нарушение СВПД обогащает уран до 20%.

Кроме того, в феврале глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана. Агентство Associated Press отмечало, что металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках СВПД по ядерной программе Тегерана, который был заключен в 2015 году. Ранее Иран не изготавливал металлический уран.

В июле 2015 года шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили СВПД по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.