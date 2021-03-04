Саакашвили призывает оппозицию в Грузии добиваться внеочередных выборов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что оппозиционным партиям необходимо потребовать проведения новых парламентских выборов и не соглашаться на организацию плебисцита по вопросу об их проведении.

"Оппозиция ни в коем случае не должна соглашаться на проведение плебисцита, который навязывает Иванишвили (Бидзина Иванишвили - бывший премьер-министр Грузии, миллиардер - ИФ). Он хочет провести плебисцит по вопросу проведения новых парламентских выборов параллельно с предстоящими осенью местными выборами. Это неприемлемо, и мы этого не должны допустить. Мы не можем терять ни одного дня. Необходимо провести новые парламентские выборы вместо тех, которые были тотально сфальсифицированы", - написал Саакашвили в четверг в соцсетях.

По его словам, председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия после выхода из заключения на свободу примет необходимые решения, которые должны быть широко поддержаны массами.

Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" с недоумением восприняли новые "тезисы" Саакашвили.

"Мы никогда не предлагали оппозиции проведение плебисцита, так как тема проведения внеочередных выборов закрыта", - заявил журналистам один из лидеров "Грузинской мечты", депутат Шалва Папуашвили.

Несколько десятков оппозиционеров в четверг на автомобилях подъехали к тюрьме в городе Рустави, где с 22 февраля в предварительном заключении находится Мелия. С помощью мегафонов они выразили солидарность с ним.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, находясь 1 марта с визитом в Грузии, смог организовать встречу премьера Ираклия Гарибашвили с лидерами оппозиции и добиться согласия от них в кратчайшие сроки провести диалог по выходу из политического кризиса. Пока этот диалог не начался.