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Инфраструктура и тендеры 04.03.2021 17:20

Бакметрополитен потратит около 260 тыс. манатов на кабели и системы освещения в тоннелях

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 260 тыс. манатов на закупку и прокладку кабелей, на системы освещения.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Бакметрополитен» заключил с ООО "Universal PRO".

Работы в рамках контракта включают: прокладку кабелей между тяговыми подстанциями на станциях метро «Кероглу», «Гара Гараев», «Сахил», «Низами» и D-1 и районными подстанциями №220; закупку систем освещения для перегонных тоннелей «Автовокзал» - «Электрическое депо Ходжасан» фиолетовой ветки метро; кабелей для дизель-генератора станции «8 ноября».

Стоимость договора - 259 тыс. 869,63 манатов.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕТРОПОЛИТЕН, КАБЕЛИ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]