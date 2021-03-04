Бакметрополитен потратит около 260 тыс. манатов на кабели и системы освещения в тоннелях

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 260 тыс. манатов на закупку и прокладку кабелей, на системы освещения.
Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Бакметрополитен» заключил с ООО "Universal PRO".
Работы в рамках контракта включают: прокладку кабелей между тяговыми подстанциями на станциях метро «Кероглу», «Гара Гараев», «Сахил», «Низами» и D-1 и районными подстанциями №220; закупку систем освещения для перегонных тоннелей «Автовокзал» - «Электрическое депо Ходжасан» фиолетовой ветки метро; кабелей для дизель-генератора станции «8 ноября».
Стоимость договора - 259 тыс. 869,63 манатов.
Н.Аббасова
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