Временному правительству Молдавии запрещается менять членов кабинета министров - решение Конституционного суда

Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что в составе действующего правительства, после прекращения его законных полномочий, нельзя осуществлять кадровые перестановки - разрешается назначать на вакантные должности руководителей второго и третьего уровня, но не менять министров.

Такое решение КС принял в четверг по запросу президента Майи Санду.

Санду оспаривала конституционность ряда положений закона о правительстве, которые: запрещают осуществлять кадровые перестановки; ограничивают полномочия президента при назначении и.о. премьер-министра из состава членов действующего правительства; запрещает правительству осуществлять кадровые перестановки и назначать государственных чиновников; запрещает действующему правительству заключать международные договора, которые предполагают финансовые расходы.

КС частично удовлетворил обращение президента с требованием признать неконституционными некоторые ограничения полномочий действующего правительства после отставки премьер-министра или после истечения мандата правительства, до утверждения нового кабинета министров.

"Суд признал неконституционным запрет на назначение правительством госслужащих и лиц, занимающих ответственные госдолжности, но не разрешил менять министров в правительстве, полномочия которого прекращены. Это означает, что в действующее правительство могут осуществляться кадровые перестановки, за исключением назначения министров" - объяснила на брифинге председатель Конституционного суда Домника Маноле.

Она объяснила это исключение "необходимостью обеспечить равновесие между законными полномочиями правительства и необходимостью управления общественными делами".

"Назначение может быть вызвано срочной необходимостью в условиях, когда исполнение обязанностей не может быть исполнено другими лицами. Назначение может быть осуществлено на определенный срок - до назначения правительства с полными полномочиями", - подчеркнула Маноле.

Она напомнила, что нынешнее правительство Молдавии является "действующим", после того, как премьер-министр Ион Кику 23 декабря 2020 года заявил о своей отставке. Согласно ст. 103 Конституции, действующее правительство "исполняет функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового правительства".

Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что Конституционный суд "не разрешил Майе Санду нарушать Конституцию, менять министров и назначать других по своему желанию" в условиях, когда правительство является исполняющим обязанности.

"Правильное решение КС - разрешить временному правительству назначать на вакантные должности руководителей второго и третьего уровня: госсекретарей и руководителей департаментов, агентств. Это позволит не допустить блокирования деятельности госструктур. Очень правильное решение по предоставлению дополнительных полномочий временному правительству в случае принятия парламентом постановления о чрезвычайной ситуации", - написал Додон в соцсетях, комментируя решение Конституционного суда.