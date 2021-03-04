Венгрия ужесточает ограничения на фоне резкого роста летальных исходов от COVID-19

Власти Венгрии приняли решение с понедельника ввести дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.
Объекты среднего и малого бизнеса, за исключением продовольственных магазинов и аптек, должны будут прекратить свою деятельность на две недели.
До 7 апреля также закрыты начальные школы и детские сады.
В Венгрии в последние дни наблюдается резкий прирост числа госпитализаций и летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 6,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 152 человека скончались. Это самый высокий показатель по количеству смертей от COVID-19 в Венгрии с 23 декабря 2020 года.
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