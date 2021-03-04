Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0484 RUR   0.023 GBR   2.3696 TRY   0.228

Цена на нефть

03.03 $/bbl   WTI 61.28 1.53 Brent 64.07 1.37

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 04.03.2021 21:03

Венгрия ужесточает ограничения на фоне резкого роста летальных исходов от COVID-19

Власти Венгрии приняли решение с понедельника ввести дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.

Объекты среднего и малого бизнеса, за исключением продовольственных магазинов и аптек, должны будут прекратить свою деятельность на две недели.

До 7 апреля также закрыты начальные школы и детские сады.

В Венгрии в последние дни наблюдается резкий прирост числа госпитализаций и летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 6,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 152 человека скончались. Это самый высокий показатель по количеству смертей от COVID-19 в Венгрии с 23 декабря 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]