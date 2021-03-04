Антирекорд по суточному числу заболевших COVID-19 за весь период установлен в Молдавии - 1,8 тыс. случаев

В Молдавии зарегистрирован абсолютный антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом - 1 800 случаев за один день, сообщила в четверг вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В четверг было обработано 4 780 тестов, в том числе 4 385 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1800 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 191 197", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений в четверг было выписано 658 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 излечился 168 тыс. 801 человек.

В Минздраве добавили, что в четверг скончались 23 человека с диагнозом COVID-19. Общее количество скончавшихся составляет 4 049 человек.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 18 347 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализированы 4 018 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 311 находятся в крайне тяжелом состоянии, 54 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 10 606 человек с легкой и средней формой COVID-19, а 17 605 человек находятся под наблюдением на дому", - говорится в сообщении.

За последние две недели в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Антирекорд нынешнего года был зарегистрирован в минувший четверг - 1 736 случаев за день, а антирекорд за все время пандемии ранее был зафиксирован 9 декабря 2020 года - 1 766 случаев.

В связи с ростом количества заболевших, в пятницу, 26 февраля, Национальная комиссия по общественному здоровью во главе с и.о. премьер-министра Молдавии Ауриелиу Чокой ввела новые ограничительные меры.

Так, с понедельника, 1 марта, закрылись все средние, средние специальные и высшие учебные заведения, отменены все школьные олимпиады и другие мероприятия. Запрещается также работа театров, концертных залов и домов культуры. В Кишиневе общественный транспорт будет работать по особому графику. Также всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения будут работать по особому графику.

С 5 марта все граждане Молдавии, которые возвращаются на родину, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до прибытия. В противном случае они должны будут находиться в карантине 14 дней. Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен.

В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса.

Накануне, и.о. премьер-министра Чокой заявил, что "в нынешней ситуации введение полного локдауна в стране является неизбежным". Он заявил, что будет обсуждать этот вопрос с президентом и парламентом.