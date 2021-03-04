Антирекорд по суточному числу заболевших COVID-19 за весь период установлен в Молдавии - 1,8 тыс. случаев

В Молдавии зарегистрирован абсолютный антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом - 1 800 случаев за один день, сообщила в четверг вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В четверг было обработано 4 780 тестов, в том числе 4 385 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1800 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 191 197", - отмечается в сообщении.
Из медицинских учреждений в четверг было выписано 658 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 излечился 168 тыс. 801 человек.
В Минздраве добавили, что в четверг скончались 23 человека с диагнозом COVID-19. Общее количество скончавшихся составляет 4 049 человек.
"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 18 347 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализированы 4 018 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 311 находятся в крайне тяжелом состоянии, 54 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 10 606 человек с легкой и средней формой COVID-19, а 17 605 человек находятся под наблюдением на дому", - говорится в сообщении.
За последние две недели в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Антирекорд нынешнего года был зарегистрирован в минувший четверг - 1 736 случаев за день, а антирекорд за все время пандемии ранее был зафиксирован 9 декабря 2020 года - 1 766 случаев.
В связи с ростом количества заболевших, в пятницу, 26 февраля, Национальная комиссия по общественному здоровью во главе с и.о. премьер-министра Молдавии Ауриелиу Чокой ввела новые ограничительные меры.
Так, с понедельника, 1 марта, закрылись все средние, средние специальные и высшие учебные заведения, отменены все школьные олимпиады и другие мероприятия. Запрещается также работа театров, концертных залов и домов культуры. В Кишиневе общественный транспорт будет работать по особому графику. Также всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения будут работать по особому графику.
С 5 марта все граждане Молдавии, которые возвращаются на родину, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до прибытия. В противном случае они должны будут находиться в карантине 14 дней. Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен.
В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса.
Накануне, и.о. премьер-министра Чокой заявил, что "в нынешней ситуации введение полного локдауна в стране является неизбежным". Он заявил, что будет обсуждать этот вопрос с президентом и парламентом.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с крушением военного вертолета
В Азербайджане откроют Исследовательский центр ОЭС - президент Алиев
Армении надо вести себя "нормально", если она хочет получить выгоду от региональных транспортных проектов - президент Азербайджана
Китай ограничит годовую добычу угля на уровне 4,1 млрд тонн к концу 2025 года
Новак: важно следить, чтобы на нефтяном рынке не было перегрева
Новак: для России было важно нарастить добычу в апреле на 130 тыс. б/с из-за сезонных факторов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Переговоры по межафганскому урегулированию необходимо ускорить, считает спецпредставитель США
Тегеран согласился участвовать в прояснении вопросов с обнаружением незаявленных ядерных материалов - МАГАТЭ
В Париже раскритиковали планы Австрии и Дании сотрудничать с Израилем в получении вакцин от COVID-19
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам