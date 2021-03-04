Новак: в будущем мы видим признаки восстановления спроса на нефть, надеемся, что 2021г будет ключевым

Текущий год должен стать ключевым в восстановлении спроса на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается. И в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год, 2021 год будет ключевым", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Была подчеркнута необходимость придерживаться действующих договоренностей. И это важно. По тем странам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства, договорились, что срок погашения задолженности будет продлен до конца июля", - добавил Новак.