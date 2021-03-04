Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0484 RUR   0.023 GBR   2.3696 TRY   0.228

Цена на нефть

03.03 $/bbl   WTI 61.28 1.53 Brent 64.07 1.37

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.03.2021 21:58

Новак: в будущем мы видим признаки восстановления спроса на нефть, надеемся, что 2021г будет ключевым

Текущий год должен стать ключевым в восстановлении спроса на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается. И в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год, 2021 год будет ключевым", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Была подчеркнута необходимость придерживаться действующих договоренностей. И это важно. По тем странам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства, договорились, что срок погашения задолженности будет продлен до конца июля", - добавил Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПРИЗНАКИ


Похожие новости


Новак: для России было важно нарастить добычу в апреле на 130 тыс. б/с из-за сезонных факторов Дюков видит признаки перегрева на нефтяном рынке, долгосрочно держать цены выше $60 будет сложно SOCAR с 15 февраля возобновит экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск РФ знала о плане сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и уговаривала не делать этого Новак: надеемся на восстановление спроса в 2021г, и ОПЕК+ сможет решить восстановить добычу с учетом ситуации на рынке Добыча нефти в 2020г снизится на 8%, до 514 млн тонн - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]