Азербайджан в апреле сохранит добычу нефти на уровне 595 тыс. б/с

Азербайджан в апреле 2021 года сохранит добычу на уровне 595 тыс. б/с, что соответствует показателю первого квартала текущего года, сообщает Минэнерго.

Такая договоренность достигнута в четверг по итогам 14-ой министерской встречи стран ОПЕК+.

В целом, в апреле в рамках сделки ОПЕК+ сокращение мировой добычи нефти составит 6,9 млн б/с.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, комментируя достигнутые договоренности, отметил, что в настоящее время рынок нефти несколько сбалансирован, но определенные риски сохраняются. В связи с этим он призвал к осторожному подходу в процессе регулирования. «Нынешний рост цен на нефть больше связан с глобальной конъюнктурой, нежели показателем спроса. В связи с этом оптимальным шагом является некоторая отсрочка корректировки объема добычи», - подчеркнул Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении.

А.Азизов