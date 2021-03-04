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ТЭК 04.03.2021 21:45

Азербайджан в апреле сохранит добычу нефти на уровне 595 тыс. б/с

Азербайджан в апреле 2021 года сохранит добычу на уровне 595 тыс. б/с, что соответствует показателю первого квартала текущего года, сообщает Минэнерго.

Такая договоренность достигнута в четверг по итогам 14-ой министерской встречи стран ОПЕК+.

В целом, в апреле в рамках сделки ОПЕК+ сокращение мировой добычи нефти составит 6,9 млн б/с.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, комментируя достигнутые договоренности, отметил, что в настоящее время рынок нефти несколько сбалансирован, но определенные риски сохраняются. В связи с этим он призвал к осторожному подходу в процессе регулирования. «Нынешний рост цен на нефть больше связан с глобальной конъюнктурой, нежели показателем спроса. В связи с этом оптимальным шагом является некоторая отсрочка корректировки объема добычи», - подчеркнул Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ОПЕК+, СДЕЛКА, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]