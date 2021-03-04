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ТЭК 04.03.2021 22:01

Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

Для принятия решения о действиях ОПЕК+ важны не цены на нефть, а уровень коммерческих запасов, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Меня не волнуют цены. Я забочусь о дисциплине (в ОПЕК+ - ИФ)", - сказал он.

Кроме того, принц добавил, что при принятии решений о действиях в рамках ОПЕК+ важен уровень коммерческих запасов.

Комментируя призыв замминистра нефти и газа Индии накануне заседания ОПЕК+ повысить добычу нефти, чтобы избежать высоких цен, бен Сальман сказал, что Индия должна начать брать нефть из дешевых запасов, которые она купили в прошлом году.

Также он полагает, что нефтяной рынок не находится в состоянии перегрева.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]