Новак: важно следить, чтобы на нефтяном рынке не было перегрева

Цены на нефть должны отражать баланс спроса и предложения, необходимо следить, чтобы не было перегрева на рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня мы видели, что цены выросли на нефть почти на 5% в результате тех решений, которые были приняты только что в рамках заседания ОПЕК+. Я думаю, что такое восстановление цен говорит об оптимизме, о том, что все-таки рынок постепенно восстанавливается. Есть дефицит на рынке, это тоже хорошо, что есть дефицит, потому что он снижает излишки остатков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Новак подчеркнул, что "надо внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке, с тем, чтобы цены не были завышены, чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей".
"Думаю, что дальше ситуация будет более стабильная", - выразил надежду вице-премьер.
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