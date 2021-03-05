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Дальнее зарубежье 05.03.2021 03:32

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал ускорить кампанию вакцинации в стране, на данный момент прививку от COVID-19 сделали 3,2 млн граждан, из которых 1,8 млн получили вторую дозу.

"К середине апреля мы уже сможем вакцинировать при условии, что предприятия поставят (вакцины), как это было предусмотрено, по крайней мере, 10 млн человек, то есть полностью всех желающих из первоочередных категорий, предусмотренных для вакцинации", - заявил Кастекс в четверг на пресс-конференции в Париже.

"До середины мая 20 млн человек смогут быть вакцинированы, и к лету мы получим достаточно доз, чтобы предложить вакцинацию более чем 30 млн человек", - подчеркнул он.

По его словам, особое внимание при вакцинации уделялось пожилым постояльцам социальных учреждений проживания. При этом он призвал обслуживающий персонал этих учреждений вакцинироваться, посетовав, что многие из них продолжают от этого отказываться.

Глава правительства Франции заявил, что кампания вакцинации будет ускорена благодаря разрешению вводить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет. Поставка вакцины увеличится в ближайшие недели. Франция ожидает 22 млн доз в марте-апреле.

Люди старше 50 лет с сопутствующей патологией смогут пройти вакцинацию в своих аптеках с 15 марта, как только будет получена очередная поставка вакцины AstraZeneca, сообщил премьер-министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]