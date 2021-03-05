Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал ускорить кампанию вакцинации в стране, на данный момент прививку от COVID-19 сделали 3,2 млн граждан, из которых 1,8 млн получили вторую дозу.
"К середине апреля мы уже сможем вакцинировать при условии, что предприятия поставят (вакцины), как это было предусмотрено, по крайней мере, 10 млн человек, то есть полностью всех желающих из первоочередных категорий, предусмотренных для вакцинации", - заявил Кастекс в четверг на пресс-конференции в Париже.
"До середины мая 20 млн человек смогут быть вакцинированы, и к лету мы получим достаточно доз, чтобы предложить вакцинацию более чем 30 млн человек", - подчеркнул он.
По его словам, особое внимание при вакцинации уделялось пожилым постояльцам социальных учреждений проживания. При этом он призвал обслуживающий персонал этих учреждений вакцинироваться, посетовав, что многие из них продолжают от этого отказываться.
Глава правительства Франции заявил, что кампания вакцинации будет ускорена благодаря разрешению вводить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет. Поставка вакцины увеличится в ближайшие недели. Франция ожидает 22 млн доз в марте-апреле.
Люди старше 50 лет с сопутствующей патологией смогут пройти вакцинацию в своих аптеках с 15 марта, как только будет получена очередная поставка вакцины AstraZeneca, сообщил премьер-министр.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с крушением военного вертолета
В Азербайджане откроют Исследовательский центр ОЭС - президент Алиев
Армении надо вести себя "нормально", если она хочет получить выгоду от региональных транспортных проектов - президент Азербайджана
Выручка ведущих инвестбанков мира подскочила на 28% в 2020г - Coalition
Нефть продолжает дорожать на решениях ОПЕК+, цена Brent выросла до $67,3 за баррель
Каждый пятый объект гостинично-ресторанного бизнеса в Швейцарии не пережил пандемию - исследование
Израиль, Австрия и Дания договорились совместно работать над вакциной против COVID-19
В Буэнос-Айресе жизнь возвращается в нормальное русло после режима самоизоляции из-за COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
В Баку состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка
В Баку отметили 110-летие со дня рождения академика Мстислава Келдыша
ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам