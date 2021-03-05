В ЕС предложен законопроект об обеспечении равной оплаты для женщин и мужчин за равный труд

Европейская комиссия (ЕК) представила в четверг законодательное предложение о прозрачности оплаты труда и гарантиях равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин в ЕС.
"Предложение о прозрачности оплаты труда - это важный шаг на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами. Оно позволит работникам отстаивать право на равную оплату труда и положит конец гендерной предвзятости в оплате труда", - сказала, представляя проект, комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли.
Законодательное предложение сосредоточено на двух основных элементах равной оплаты труда: на обеспечении прозрачности размера зарплаты и на улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации в этой области.
В нем содержатся обязательные требования к работодателям в части информирования кандидатов при найме на работу об условиях и размере зарплаты, выполнения этих условий в процессе работы. Для работников предусмотрены административные и юридические инструменты защиты своих прав.
В частности, работодатели, у которых работает не менее 250 сотрудников, должны публиковать информацию о разнице в оплате труда женщин и мужчин в своей организации. Сотрудники будут иметь право на компенсацию за дискриминацию в оплате труда.
В пресс-релизе ЕК отмечается, что новые меры позволят устранить ряд факторов, способствующих разрыву в оплате труда. Это особенно актуально во время пандемии COVID-19, которая усиливает гендерное неравенство и подвергает женщин большему, чем мужчин, риску бедности.
Законопроект будет направлен на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. После его принятия у государств-членов союза будет два года, чтобы перенести его в национальное законодательство.
Право на равную оплату труда женщин и мужчин за равный или равноценный труд было основополагающим принципом ЕС с момента подписания Римского договора в 1957 году. Несмотря на это, отмечается в пресс-релизе ЕК, эффективное внедрение и правоприменение этого принципа на практике остается серьезной проблемой в странах союза.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с крушением военного вертолета
В Азербайджане откроют Исследовательский центр ОЭС - президент Алиев
Армении надо вести себя "нормально", если она хочет получить выгоду от региональных транспортных проектов - президент Азербайджана
Выручка ведущих инвестбанков мира подскочила на 28% в 2020г - Coalition
Нефть продолжает дорожать на решениях ОПЕК+, цена Brent выросла до $67,3 за баррель
Каждый пятый объект гостинично-ресторанного бизнеса в Швейцарии не пережил пандемию - исследование
Израиль, Австрия и Дания договорились совместно работать над вакциной против COVID-19
В Буэнос-Айресе жизнь возвращается в нормальное русло после режима самоизоляции из-за COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
В Баку состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка
В Баку отметили 110-летие со дня рождения академика Мстислава Келдыша
ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам