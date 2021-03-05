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В ЕС предложен законопроект об обеспечении равной оплаты для женщин и мужчин за равный труд

Европейская комиссия (ЕК) представила в четверг законодательное предложение о прозрачности оплаты труда и гарантиях равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин в ЕС.

"Предложение о прозрачности оплаты труда - это важный шаг на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами. Оно позволит работникам отстаивать право на равную оплату труда и положит конец гендерной предвзятости в оплате труда", - сказала, представляя проект, комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли.

Законодательное предложение сосредоточено на двух основных элементах равной оплаты труда: на обеспечении прозрачности размера зарплаты и на улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации в этой области.

В нем содержатся обязательные требования к работодателям в части информирования кандидатов при найме на работу об условиях и размере зарплаты, выполнения этих условий в процессе работы. Для работников предусмотрены административные и юридические инструменты защиты своих прав.

В частности, работодатели, у которых работает не менее 250 сотрудников, должны публиковать информацию о разнице в оплате труда женщин и мужчин в своей организации. Сотрудники будут иметь право на компенсацию за дискриминацию в оплате труда.

В пресс-релизе ЕК отмечается, что новые меры позволят устранить ряд факторов, способствующих разрыву в оплате труда. Это особенно актуально во время пандемии COVID-19, которая усиливает гендерное неравенство и подвергает женщин большему, чем мужчин, риску бедности.

Законопроект будет направлен на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. После его принятия у государств-членов союза будет два года, чтобы перенести его в национальное законодательство.

Право на равную оплату труда женщин и мужчин за равный или равноценный труд было основополагающим принципом ЕС с момента подписания Римского договора в 1957 году. Несмотря на это, отмечается в пресс-релизе ЕК, эффективное внедрение и правоприменение этого принципа на практике остается серьезной проблемой в странах союза.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ, ЗАРПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]