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Бизнес и законодательство 05.03.2021 05:46

Франция представила программу поддержки малого бизнеса на 20 млрд евро

Франция представила план использования государственной помощи и инвестиций частного сектора для предотвращения волны банкротств из-за негативного воздействия пандемии COVID-19.

Эта модель в дальнейшем может быть использована в других странах Европейского союза, отмечает агентство Bloomberg.

Объем инициативы французского правительства составляет 20 млрд евро, которые будут направлены на улучшение финансовой ситуации в малом и среднем бизнесе (МСБ). Французские банки будут предоставлять кредиты, но 90% средств для них будут выделяться из специальных инвестиционных структур, финансируемых частными инвесторами. При этом государство будет предоставлять частичные гарантии.

Представители МСБ смогут направлять полученные средства только на инвестиции, а не на погашение существующего долга.

Банки будут определять размер ставок по кредитам в каждом конкретном случае. Однако правительство ожидает, что они будут находиться в диапазоне от 4% до 5% годовых для самых мелких компаний.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]