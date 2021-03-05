РФ в апреле нарастит нефтедобычу в виде исключения из-за сезонного спроса, затем будет в общем графике выхода из ограничений ОПЕК+

Россия в апреле нарастит добычу нефти в виде исключения на фоне сезонного роста спроса на нефтепродукты в России, однако затем войдет в общий график выхода из ограничений ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия24".

Он отметил, что в ходе заседания ОПЕК+ было принято решение, что все страны сохранят добычу в апреле на мартовском уровне, а Россия и Казахстан увеличат ее. Так, России необходимо обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в стране, который уже превышает докризисный уровень.

"Поэтому мы исходим из того, что, если в будущем все страны ОПЕК+ будут увеличивать, когда будет спрос восстанавливаться, мы со своей стороны войдем в этот график. Сейчас мы просто опережающими темпами будем восстанавливать добычу", - сказал он.

"Тем более, в разных странах разные ситуации. Например, в Европе мы видим локдауны, там спрос, может быть, не так растет. В нашей стране, с учетом того, что зарегистрировано три вакцины, и идет массовая вакцинация населения, мы видим, что потребление на автозаправочных станциях нефтепродуктов - и бензина, и дизельного топлива - уже выше, чем в докризисный период, который случился весной прошлого года. Поэтому нам, конечно, важно здесь обеспечивать добычу, переработку и обеспечение нефтепродуктами наших потребителей, населения и промышленных потребителей", - добавил вице-премьер РФ.

Новак подчеркнул, что многие страны ОПЕК+ считают, что сейчас "рынок еще достаточно не определен, поэтому есть потребность, чтобы для стабилизации, для снижения остатков на рынке, которые накопились во время пандемии, оставить добычу в апреле на уровне марта".

Он подтвердил также, что в феврале Россия перевыполнила сделку ОПЕК+, не нарастив добычу до уровня, который запрашивала в ходе предыдущего заседания.

"Мы всегда исполняли соглашение в соответствии с взятыми на себя обязательствами, и февраль-месяц тоже не исключение, и январь-месяц, который сегодня анализировался в рамках встречи", - сказал Новак. "Что касается февраля, мы вышли на уровень чуть выше 100%, в марте мы продолжаем исполнять свои обязательства с учетом тех решений, которые приняты по постепенному восстановлению добычи для российских компаний", - отметил он.

По подсчетам "Интерфакса", в феврале Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 101,4-101,9%, добыв примерно на 30 тыс. б/с меньше, чем ей разрешено по сделке, в то время как с мая этот уровень составлял порядка 95-98%.

По оценке Новака, спрос на нефть восстановится до докризисного уровня "в начале 2022, или в середине 2022 года".