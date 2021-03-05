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Туризм 05.03.2021 09:14

Каждый пятый объект гостинично-ресторанного бизнеса в Швейцарии не пережил пандемию - исследование

Около 20% владельцев объектов, занимающихся гостиничным или ресторанным бизнесом в Швейцарии, прекратили свою деятельность во время пандемии, сообщают в четверг швейцарские СМИ со ссылкой на исследование ассоциации GastroSuisse.

Так, 18,4% опрошенных предпринимателей заявили, что уже закрылись. Еще 23% респондентов ответили, что, вероятно, закроются, если не получат финансовую помощь. "Только треть респондентов (34,9%) подтвердили, что уверены, что сохранят бизнес (даже без финансовой помощи государства - ИФ)", - говорится в опубликованных результатах опроса.

Исследование проводилось с 26 февраля по 2 марта. В нем приняли участие около 3,5 тыс. человек, которые являются членами ассоциации работодателей Швейцарии в области гостиничного и ресторанного бизнеса.

За время пандемии в Швейцарии выявили более 560 тыс. случаев COVID-19, около 10 тыс. человек скончалось. Для борьбы с распространением коронавируса, как и в других странах, в Швейцарии вводили ограничения, в том числе на работу магазинов, ресторанов и других объектов малого и среднего бизнеса.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОРОНАВИРУС, БИЗНЕС, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]