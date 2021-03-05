Каждый пятый объект гостинично-ресторанного бизнеса в Швейцарии не пережил пандемию - исследование

Около 20% владельцев объектов, занимающихся гостиничным или ресторанным бизнесом в Швейцарии, прекратили свою деятельность во время пандемии, сообщают в четверг швейцарские СМИ со ссылкой на исследование ассоциации GastroSuisse.

Так, 18,4% опрошенных предпринимателей заявили, что уже закрылись. Еще 23% респондентов ответили, что, вероятно, закроются, если не получат финансовую помощь. "Только треть респондентов (34,9%) подтвердили, что уверены, что сохранят бизнес (даже без финансовой помощи государства - ИФ)", - говорится в опубликованных результатах опроса.

Исследование проводилось с 26 февраля по 2 марта. В нем приняли участие около 3,5 тыс. человек, которые являются членами ассоциации работодателей Швейцарии в области гостиничного и ресторанного бизнеса.

За время пандемии в Швейцарии выявили более 560 тыс. случаев COVID-19, около 10 тыс. человек скончалось. Для борьбы с распространением коронавируса, как и в других странах, в Швейцарии вводили ограничения, в том числе на работу магазинов, ресторанов и других объектов малого и среднего бизнеса.