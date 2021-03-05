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Дальнее зарубежье 05.03.2021 09:40

США ввели торговые ограничения в отношении Мьянмы и приняли санкции против Минобороны и МВД страны

Власти США ввели санкции в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы (бывшей Бирмы - см) и двух коммерческих организаций, принадлежащих и управляемых Минобороны Мьянмы.

"Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) ввело новые ограничения на экспорт и реэкспорт в Бирму, а также на передачу (внутри страны) внутри Бирмы определенных предметов, подпадающих под действие правил экспортного администрирования (EAR), в ответ на военный переворот и эскалацию насилия в отношении мирных демонстрантов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минторга США.

Министерство добавило в свой "черный" список министерства обороны и МВД Мьянмы, а также Мьянманскую экономическую корпорацию и ООО Мьянманский экономический холдинг.

В соответствии с принятыми мерами американским поставщикам теперь придется получать лицензии для продаж двум министерствам и двум компаниям. Отмечается, что лицензирование будет осуществляться "с презумпцией отказа".

"Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены народу Бирмы и решительно осуждают насилие бирманских военных против мирных демонстрантов. Мы не позволим бирманским военным продолжать извлекать выгоду из доступа к предметам, подпадающим под действие закона. (...) Правительство США продолжит привлекать виновных в перевороте к ответственности за свои действия", - заявили в Минторге США.

Протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот. В результате переворота 1 февраля главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. США также ввели санкции против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов.

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Тэги: США, МЬЯНМА, САНКЦИИ


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