Южная Корея и США обсуждают возможность совместной встречи глав Минобороны и внешнеполитических ведомств

Южная Корея и США ведут переговоры об организации встречи министров иностранных дел и обороны в конце этого месяца, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, как ожидается, посетят Южную Корею 17-18 марта после трехдневной поездки в Японию.
"Обе стороны обсуждают идею проведения встречи в формате "два плюс два", хотя решение еще не принято", - сообщил информированный источник агентству "Ренхап" на условиях анонимности.
Отмечается, что если встреча состоится, то это будет первая встреча в таком формате с октября 2016 года.
По словам другого собеседника агентства, если встреча состоится, Сеул будет стремиться решить целый ряд вопросов, включая укрепление двустороннего альянса.
"Мы обсудим южнокорейско-американский альянс, проблемы Корейского полуострова, региональные и глобальные проблемы", - заявил он.
Отмечается, что повестка может включать создание нового импульса для возобновления отношений с Севером и продвижения зашедших в тупик переговоров о денуклеаризации.
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