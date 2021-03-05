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Южная Корея и США обсуждают возможность совместной встречи глав Минобороны и внешнеполитических ведомств

Южная Корея и США ведут переговоры об организации встречи министров иностранных дел и обороны в конце этого месяца, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, как ожидается, посетят Южную Корею 17-18 марта после трехдневной поездки в Японию.

"Обе стороны обсуждают идею проведения встречи в формате "два плюс два", хотя решение еще не принято", - сообщил информированный источник агентству "Ренхап" на условиях анонимности.

Отмечается, что если встреча состоится, то это будет первая встреча в таком формате с октября 2016 года.

По словам другого собеседника агентства, если встреча состоится, Сеул будет стремиться решить целый ряд вопросов, включая укрепление двустороннего альянса.

"Мы обсудим южнокорейско-американский альянс, проблемы Корейского полуострова, региональные и глобальные проблемы", - заявил он.

Отмечается, что повестка может включать создание нового импульса для возобновления отношений с Севером и продвижения зашедших в тупик переговоров о денуклеаризации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]