Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 марта ЦБА установил 2,0327 манат/1EUR (4 марта - 2,0484 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 марта установил 0,0228 манат/1RUB (4 марта - 0,023 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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