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04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

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ТЭК 05.03.2021 09:35

Нефть продолжает дорожать на решениях ОПЕК+, цена Brent выросла до $67,3 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на решениях ОПЕК+ после подъема стоимости WTI накануне до максимума с апреля 2019 года.

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

"Решение ОПЕК+ показывает, что страны очень осторожно оценивают перспективы спроса", - отмечает аналитик Wood Mackenzie Анна-Луиза Хиттл.

Wood Mackenzie, по ее словам, ожидает увеличения глобального спроса в 2021 году на 6,3 млн б/с и прогнозирует подъем стоимости Brent в апреле к $70-$75 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в пятницу составляет $67,3 за баррель, что на $0,56 (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 марта эти контракты подорожали на $2,67 (4,2%) - до $66,74 за баррель, максимума с 25 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,34 за баррель, что на $0,51 (0,8%) выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на $2,55 (4,2%) - до $63,83 за баррель, что является самым высоким значением с 30 апреля 2019 года.

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков.

Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup также улучшили прогнозы для стоимости Brent.

В центре внимания трейдеров - проходящая в Пекине сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), в ходе которой уже был установлен целевой показатель роста ВВП КНР на этот год на уровне 6%. В рамках пятилетнего плана, объявленного властями Китая, страна будет наращивать запасы нефти и газа, а также намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]