Выручка ведущих инвестбанков мира подскочила на 28% в 2020г - Coalition

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в 2020 году взлетела на 28%, что является максимальным приростом за десятилетие, свидетельствуют расчеты аналитической компании Coalition.

После вялого начала года во втором квартале произошел скачок торговых доходов из-за глобальной реакции на пандемию COVID-19. Такая ситуация сохранялась в третьем и, частично, в четвертом кварталах, отмечается в сообщении.

По итогам прошлого года выручка составила $194,2 млрд по сравнению со $151,2 млрд в 2019 году.

Для сравнения, в 2015-2017 гг. снижение темпов выручки находилось в районе 3%, а в 2018-2019 гг. она менялась незначительно.

Выручка от торговли акциями и производными инструментами в 2020 году увеличилась на 12% - до $46,5 млрд, в сфере инвестиционного банкинга - на 23%, до $49,4 млрд.

Между тем совокупный доход ведущих банков от операций с активами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC) подскочил на 41% и достиг $98,3 млрд. В том числе это было обусловлено повышением активности торгов нефтью и металлами, особенно драгоценными, которые рассматривались инвесторами как "безопасная гавань" на фоне вызванных пандемией неопределенностей и высокой волатильности рынков.

В четвертом квартале выручка ведущих инвестбанков в целом выросла на 24% и составила $44,4 млрд, в том числе от торговли акциями - на 28%, до $12 млрд, в сфере инвест-банкинга - на 36%, до $14 млрд. Доходы в сегменты FICC увеличились на 14%, достигнув $18,4 млрд.

Средняя рентабельность капитала (ROE) банков в 2020 году увеличилась на 5,7 процентного пункта - до 13,2%, что является максимальным уровнем за последние пять лет, говорится в сообщении.

Штаты инвестбанков за минувший год сократились на 1%.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.