Выручка ведущих инвестбанков мира подскочила на 28% в 2020г - Coalition

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в 2020 году взлетела на 28%, что является максимальным приростом за десятилетие, свидетельствуют расчеты аналитической компании Coalition.
После вялого начала года во втором квартале произошел скачок торговых доходов из-за глобальной реакции на пандемию COVID-19. Такая ситуация сохранялась в третьем и, частично, в четвертом кварталах, отмечается в сообщении.
По итогам прошлого года выручка составила $194,2 млрд по сравнению со $151,2 млрд в 2019 году.
Для сравнения, в 2015-2017 гг. снижение темпов выручки находилось в районе 3%, а в 2018-2019 гг. она менялась незначительно.
Выручка от торговли акциями и производными инструментами в 2020 году увеличилась на 12% - до $46,5 млрд, в сфере инвестиционного банкинга - на 23%, до $49,4 млрд.
Между тем совокупный доход ведущих банков от операций с активами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC) подскочил на 41% и достиг $98,3 млрд. В том числе это было обусловлено повышением активности торгов нефтью и металлами, особенно драгоценными, которые рассматривались инвесторами как "безопасная гавань" на фоне вызванных пандемией неопределенностей и высокой волатильности рынков.
В четвертом квартале выручка ведущих инвестбанков в целом выросла на 24% и составила $44,4 млрд, в том числе от торговли акциями - на 28%, до $12 млрд, в сфере инвест-банкинга - на 36%, до $14 млрд. Доходы в сегменты FICC увеличились на 14%, достигнув $18,4 млрд.
Средняя рентабельность капитала (ROE) банков в 2020 году увеличилась на 5,7 процентного пункта - до 13,2%, что является максимальным уровнем за последние пять лет, говорится в сообщении.
Штаты инвестбанков за минувший год сократились на 1%.
Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с крушением военного вертолета
В Азербайджане откроют Исследовательский центр ОЭС - президент Алиев
Армении надо вести себя "нормально", если она хочет получить выгоду от региональных транспортных проектов - президент Азербайджана
Каждый пятый объект гостинично-ресторанного бизнеса в Швейцарии не пережил пандемию - исследование
Израиль, Австрия и Дания договорились совместно работать над вакциной против COVID-19
В Буэнос-Айресе жизнь возвращается в нормальное русло после режима самоизоляции из-за COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России - СМИ
Военные расходы Китая в 2021 году вырастут на 6,8% - премьер Госсовета КНР
Глава YouTube обещает вернуть Трампу его канал, но не сейчас
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
В Баку состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка
В Баку отметили 110-летие со дня рождения академика Мстислава Келдыша
ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам