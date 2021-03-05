Военные расходы Китая в 2021 году вырастут на 6,8% - премьер Госсовета КНР

Проектом государственного бюджета Китая на 2021 год запланирован рост расходов на нужды обороны на 6,8%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Военный бюджет Китая в 2021 году достигнет 1 трлн 355 млрд юаней ($209 млрд), увеличившись на 6,8%, заявил он, выступая на сессии с докладом о работе правительства открывшейся в Пекине сессии ВСНП.

В прошлом году рост оборонного бюджета составил 6,6%.

Он отметил, что "национальная оборона и армейское строительство добились новых крупных достижений, народная армия в поддержании национальной безопасности и профилактике эпидемий и борьбе с ними показала отличные навыки".

По его словам, в 2021 году необходимо "придерживаться абсолютного руководства партии над народной армией", "сосредоточиться на целях строительства армии на 100 лет".

"Мы будем всесторонне укреплять нашу военную подготовку, всесторонне справляться с рисками безопасности во всех направлениях и областях, повышать нашу стратегическую способность, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - подчеркнул премьер.