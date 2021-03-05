Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0484 RUR   0.023 GBR   2.3696 TRY   0.228

Цена на нефть

04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.03.2021 09:58

Военные расходы Китая в 2021 году вырастут на 6,8% - премьер Госсовета КНР

Проектом государственного бюджета Китая на 2021 год запланирован рост расходов на нужды обороны на 6,8%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Военный бюджет Китая в 2021 году достигнет 1 трлн 355 млрд юаней ($209 млрд), увеличившись на 6,8%, заявил он, выступая на сессии с докладом о работе правительства открывшейся в Пекине сессии ВСНП.

В прошлом году рост оборонного бюджета составил 6,6%.

Он отметил, что "национальная оборона и армейское строительство добились новых крупных достижений, народная армия в поддержании национальной безопасности и профилактике эпидемий и борьбе с ними показала отличные навыки".

По его словам, в 2021 году необходимо "придерживаться абсолютного руководства партии над народной армией", "сосредоточиться на целях строительства армии на 100 лет".

"Мы будем всесторонне укреплять нашу военную подготовку, всесторонне справляться с рисками безопасности во всех направлениях и областях, повышать нашу стратегическую способность, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - подчеркнул премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


Похожие новости


Китай активно развивает связанные с космосом военные возможности, усиливает подводный флот - Пентагон Азербайджан и Китай договорились расширить правовую базу для военного сотрудничества Министр обороны Азербайджана в Пекине обсудил вопросы ВТС с Китаем Министр обороны Китая вскоре посетит Азербайджан Министр обороны Азербайджана обсуждает в Китае вопросы ВТС Министру обороны Азербайджана показали продукцию китайской CETS İnternational

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]