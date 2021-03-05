Президента Эстонии вакцинировали от коронавируса

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) в пятницу утром ввели первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca.

"Поскольку президент планирует посетить Афганистан в апреле, а обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, то она попросила сделать инъекцию себе, а также всем членам делегации", - сообщил портал телерадиовещания ERR.

Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они сделаны.

Она также обратилась к жителям страны по-русски, призвав всех принять участие в вакцинации.

"Я думаю, что стоит использовать эту возможность, если имеется возможность вакцинироваться. И знаете, AstraZeneca - это вакцина, которая больше всего похожа на вакцину "Спутник", - сказала президент Эстонии.