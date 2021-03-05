В Токио планируют продлить режим ЧП

Власти Японии намерены продлить режим чрезвычайного положения для сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19 в Токио и соседних префектурах, сообщает газета The Japan Times со ссылкой на премьер-министра страны Есихидэ Сугу.
По информации издания, эта мера затронет столицу Японии и префектуры Тиба, Канагава и Сайтама, которые входят в агломерацию так называемого "большого Токио".
Суга отметил, что критерием отмены чрезвычайного положения станет в частности скорость передачи новых штаммов коронавируса.
По данным сайта Worldometer, всего за время пандемии в Японии выявлено более 435,5 тыс. случаев коронавируса, более 8 тыс. скончались.
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