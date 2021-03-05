Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0327 RUR   0.0228 GBR   2.3622 TRY   0.2261

Цена на нефть

04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.03.2021 14:01

В Токио планируют продлить режим ЧП

Власти Японии намерены продлить режим чрезвычайного положения для сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19 в Токио и соседних префектурах, сообщает газета The Japan Times со ссылкой на премьер-министра страны Есихидэ Сугу.

По информации издания, эта мера затронет столицу Японии и префектуры Тиба, Канагава и Сайтама, которые входят в агломерацию так называемого "большого Токио".

Суга отметил, что критерием отмены чрезвычайного положения станет в частности скорость передачи новых штаммов коронавируса.

По данным сайта Worldometer, всего за время пандемии в Японии выявлено более 435,5 тыс. случаев коронавируса, более 8 тыс. скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ТОКИО, ЧП


Похожие новости


В Японии на фоне COVID-19 впервые более чем за 10 лет вновь возрос уровень самоубийств Премьер Японии ввел режим ЧП в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса может быть объявлена в столичном регионе Японии - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]