США планируют развернуть ракетные установки вдоль восточных границ Китая - газета

Пентагон намерен усилить меры по сдерживанию КНР, разместив группировки высокоточных ракет у цепи островов вдоль восточных границ Китая, сообщило в пятницу японское издание "Никкэй" со ссылкой на проект Индо-Тихоокеанского командования ВС США, направленный в Конгресс США.

"Без основательного и убедительного сдерживания при помощи обычных вооружений у Китая хватит смелости предпринимать действия в регионе и на международной арене по вытеснению интересов США", - отмечается в документе.

Всего американские военные хотели бы выделения $27,4 млрд для укрепления обороны в Индо-Тихоокеанском регионе, причем на финансовый 2022 год планируется потратить $4,7 млрд - более чем в два раза больше по сравнению с 2021 годом и его $2,2 млрд.

Центральным элементом оборонных мероприятий американские военные считают размещение сети высокоточных ракет с "повышенной выживаемостью" на Тайване, Филиппинах и на японском острове Окинава. Речь идет о ракетах наземного базирования малой и средней дальности без ядерных боеголовок. Вторым эшелоном Пентагон предлагает развернуть системы ПВО в западной части Тихого океана - на островах, идущих от юго-востока Японии к Гуаму и Индонезии.

В свою очередь, отмечает "Никкэй", Пекин пытается не допустить американского присутствия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях в акватории, ограниченной Тайванем, Филиппинами и Окинавой. Китай возражал против попыток Вашингтона размещать ракеты в союзных ему странах региона, особенно в Южной Корее.

Газета отмечает, что предложение Пентагона теперь будут обсуждать с американскими законодателями и странами, вовлеченными в его возможную реализацию.

Между тем, размещение США ракет в Индо-Тихоокеанском регионе против Китая "было бы плюсом для Японии", заявил неназванный высокопоставленный представитель правительства Японии. Однако он добавил, что Токио пока что не обсуждал подобные меры с Вашингтоном. При этом, указывает "Никкэй", в данное время американский военный контингент в Японии - 55 тыс. человек - не оснащен ракетами, способными достигнуть территории КНР.

По данным "Никкэй", в настоящий момент в Индо-Тихоокеанском регионе размещены 132 тыс. американских военных. Однако у Китая есть разнообразный ракетный арсенал, включая 1 тыс. 250 ракет средней дальности, в то время как у США, согласно информации Пентагона, подобных ракет нет.

На этой неделе глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филипп Дэвидсон, выступая в экспертно-аналитическом центре American Enterprise Institute, говорил об опасениях, что в период до 2026 года Китай может попытаться изменить статус-кво в регионе, к примеру, в отношении Тайваня.