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СНГ 05.03.2021 13:13

ЕС продлил санкции против Януковича, бывший премьер Украины Арбузов из санкционного списка исключен

Совет ЕС исключил из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде замораживание активов за незаконное присвоении государственных средств - экс-премьера Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Решение, в соответствии с которым для остальных санкции продлены еще на один год, до 6 марта 2022 года, обнародовано в Официальном журнале ЕС.

Таким образом в списке остались: экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.

Совет ЕС принял решение продлить санкции в четверг, 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события на Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС в отношении санкций оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]