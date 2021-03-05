ЕС продлил санкции против Януковича, бывший премьер Украины Арбузов из санкционного списка исключен

Совет ЕС исключил из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде замораживание активов за незаконное присвоении государственных средств - экс-премьера Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Решение, в соответствии с которым для остальных санкции продлены еще на один год, до 6 марта 2022 года, обнародовано в Официальном журнале ЕС.
Таким образом в списке остались: экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.
Совет ЕС принял решение продлить санкции в четверг, 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события на Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС в отношении санкций оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.
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