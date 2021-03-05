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Израиль должен быть готов самостоятельно защищаться от ядерной угрозы Ирана - глава Минобороны

Израилю нужно иметь возможность самостоятельно обезопасить себя от ядерной угрозы со стороны Ирана, заявил в интервью телеканалу Fox news израильский министр обороны Бени Ганц.

"Если мир остановит их (иранцев - ИФ) заранее, то это очень хорошо. А если нет, мы должны действовать независимо, и мы должны сами себя защитить", - сказал он.

Он пояснил, что Израиль корректирует планы возможных ударов по иранским ядерным объектам. Fox news отмечает, что Израиль идентифицировал множество целей в Иране, удары по которым затруднят Тегерану разработку ядерной бомбы.

Также Fox news указывает, что согласно разведданным, Иран в 2021 году, вероятно, совершит атаки на Израиль посредством контролируемых им групп в Сирии и Ливане. Ганц при этом отметил, что у ливанской шиитской группировки "Хезболла" есть сотни тысяч ракет.

Fox news также сообщил, что в распоряжении телеканала передали секретную карту с возможными целями для ударов Израиля в Ливане: многие из ракет расположены в жилых районах вдоль границы с Израилем.

Кроме того, министр обвинил проиранские группы в Сирии в том, что они помогают перевозить иранское вооружение в Ливан.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави отчитался о том, что с начала 2020 года Израиль нанес авиаудары по более чем 500 целям в Сирии, связанным с Ираном.

В начале февраля Ганц заявлял, что Израиль готов применить силу в отношении Ирана, чтобы не допустить создание им ядерного оружия.

В конце прошлого года Тегеран форсировал отход от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), начав обогащать уран до 20% и запустив процесс создания металлического урана - основного компонента ядерного оружия.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, АТОМ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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