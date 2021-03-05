Торговый дом Казахстана планирует во втором квартале 2021г организовать ярмарку в Азербайджане

Глава «Торгового дома Казахстана в Азербайджане» Руфат Рзаев заявил о том, что производители пищевой продукции из Казахстана планируют в 2021 году провести ярмарку своей продукции в Азербайджане.

«Мы планируем провести ярмарку казахстанской пищевой промышленности. Надеемся, что если в апреле 2021 года откроют авиасообщение между нашими странами, то проведение ярмарки возможно в мае-июне», - сказал Рзаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19 все встречи между азербайджанскими и казахстанскими предпринимателями проводятся в онлайн формате. Очередная онлайн встреча между Торговыми домами Азербайджана и Казахстана посредством Caspian Energy Club намечена на апрель текущего года.

По словам Рзаева, из-за недостаточной узнаваемости казахстанской продукции на данный момент у ТД Казахстана нет своих магазинов. Их открытие, отметил Рзаев, планируется после расширения присутствия казахстанских продуктов на рынке. «В настоящее время ведутся переговоры с некоторыми сетями супермаркетов в Азербайджане для распространения казахстанской продукции. Мы связали местных дистрибьюторов продуктов питания с казахстанскими производителями, ведутся переговоры. В ближайшее время они должны подписать документы», - добавил Рзаев.

Х.Насирзаде