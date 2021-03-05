Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0327 RUR   0.0228 GBR   2.3622 TRY   0.2261

Цена на нефть

04.03 $/bbl   WTI 63.83 2.55 Brent 66.74 2.67

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.03.2021 14:23

В ВОЗ считают, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года

Руководитель регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Ханс Клюге полагает, что мировую пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года.

"Через год мы будем знать намного больше. Поэтому я исхожу из того, что пандемия пройдет к началу 2022 года. Это не значит, что вирус пройдет. Но, надеюсь, что ограничительных действий больше не потребуется", - сказал он в интервью немецкому изданию Welt.

По его мнению, в 2020 году про заболевание еще было известно очень мало, а в 2021 году пандемия продолжится.

Клюге считает, что жителям стран Европы пока рано расслабляться, учитывая, что вакцины уже есть, но кампании по вакцинации пока идут медленно, и указал на опасность распространившегося "британского" штамма коронавируса, который является более заразным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ВОЗ, ПАНДЕМИЯ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


В противостоянии коронавирусу Европа может обойтись без полной остановки экономики - ВОЗ Европа по-прежнему остается в эпицентре эпидемии коронавируса, полагают в ВОЗ Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции - ВОЗ Свыше 95% скончавшихся с коронавирусом были в возрасте старше 60 лет - ВОЗ В Европе ожирение постепенно становится нормой - ВОЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]