В Азербайджане доля женщин-предпринимателей составляет 21%

По состоянию на 1 января 2021 года более 80% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях Азербайджана составляют женщины, сообщает Госкомстат.
Так согласно данным Госкомстата, 81% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях составляют женщины, в среднеспециальных учебных заведениях - 77,9%, в высших учебных заведениях - 54,8%.
Госкомстат также отмечает, что число девушек, обучающихся в общеобразовательных заведениях составляет 46,4%, в среднеспециальных учебных заведениях - 62,4%, в высших учебных заведениях - 48,9%.
Доля женщин среди трудоустроенного населения на 1 января текущего года оставляет 48,2%. Доля женщин среди госслужащих составляет 29%, среди предпринимателей - 21,3%.
По данным статистики, если в 2008 году доля женщин, получивших водительские удостоверения, составляла 4,6%, то в 2020 году этот показатель достиг 7,5%.
По состоянию на 1 января 2021 года 50,1% населения Азербайджана составляют женщины. В 2020 году в Азербайджане родилось 126,6 тыс. младенцев, из которых 46,7% составили девочки.
Б.Рустамбеков
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