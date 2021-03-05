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Это интересно 05.03.2021 14:43

В Азербайджане доля женщин-предпринимателей составляет 21%

По состоянию на 1 января 2021 года более 80% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях Азербайджана составляют женщины, сообщает Госкомстат.

Так согласно данным Госкомстата, 81% преподавательского состава в общеобразовательных заведениях составляют женщины, в среднеспециальных учебных заведениях - 77,9%, в высших учебных заведениях - 54,8%.

Госкомстат также отмечает, что число девушек, обучающихся в общеобразовательных заведениях составляет 46,4%, в среднеспециальных учебных заведениях - 62,4%, в высших учебных заведениях - 48,9%.

Доля женщин среди трудоустроенного населения на 1 января текущего года оставляет 48,2%. Доля женщин среди госслужащих составляет 29%, среди предпринимателей - 21,3%.

По данным статистики, если в 2008 году доля женщин, получивших водительские удостоверения, составляла 4,6%, то в 2020 году этот показатель достиг 7,5%.

По состоянию на 1 января 2021 года 50,1% населения Азербайджана составляют женщины. В 2020 году в Азербайджане родилось 126,6 тыс. младенцев, из которых 46,7% составили девочки.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЖЕНЩИНЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]