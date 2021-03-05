Тегеран планирует переговоры с ЕАЭС по зоне свободной торговли

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в скором времени начнут переговоры по реализации соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщил в пятницу замглавы МИД Исламской республики по вопросам экономической дипломатии Расул Мохаджер.
Дипломат отметил, что благодаря временному соглашению продолжает расти товарооборот Ирана и стран-членов союза.
"Так, за прошедший год объем российско-иранского товарооборота составил $350 млн, из которых около 90% приходится на торговлю сельскохозяйственной продукцией", - сказал Мохаджер, которого цитируют иранские СМИ.
Временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации.
Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.
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