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Регион 05.03.2021 14:47

Тегеран планирует переговоры с ЕАЭС по зоне свободной торговли

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в скором времени начнут переговоры по реализации соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщил в пятницу замглавы МИД Исламской республики по вопросам экономической дипломатии Расул Мохаджер.

Дипломат отметил, что благодаря временному соглашению продолжает расти товарооборот Ирана и стран-членов союза.

"Так, за прошедший год объем российско-иранского товарооборота составил $350 млн, из которых около 90% приходится на торговлю сельскохозяйственной продукцией", - сказал Мохаджер, которого цитируют иранские СМИ.

Временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации.

Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

ЕАЭС объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, ЕАЭС, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]