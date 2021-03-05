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СНГ 05.03.2021 18:01

У России нет химоружия, но на санкции Москва ответит - Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на территории России нет химического оружия, а на новые санкции Москва готова будет дать ответ по принципу взаимности.

"Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

Он также заявил, что Россия не нарушает Конвенцию ООН о запрете химического оружия и не применяет боевые отравляющие вещества.

"Все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России - бред и еще раз бред", - сказал Слуцкий, добавив, что последняя партия запасов химоружия была ликвидирована Россией 27 сентября 2017 года, что было "подтверждено и верифицировано инспекторами ОЗХО".

"На российской территории нет химического оружия", - подчеркнул Слуцкий.

Информацию зарубежных СМИ о возможности введения новых антироссийских санкций США и Великобританией с формулировкой "за применение химоружия" парламентарий назвал "новым провокационным вбросом", усмотрев символичность в том, что эта информация появилась 5 марта - в 75-летнюю годовщину фултонской речи Уинстона Черчилля, которую связывают с началом "холодной войны".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]