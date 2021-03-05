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Дальнее зарубежье 05.03.2021 18:49

В Канберре разочарованы решением ЕС блокировать поставку вакцины от COVID-19 в Австралию

Австралия рассчитывает получить заверения от Европейской комиссии относительно того, что поставки вакцин от COVID-19 в страну не будут блокированы в будущем, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Ранее стало известно, что Италия заблокировала отправку партии 250 тыс. доз вакцин в Австралию, обосновав запрос необходимостью первоначального насыщения рынка ЕС. Запрос Рима был одобрен на уровне ЕС и вызвал негативную реакцию со стороны австралийских властей.

"Само собой мы разочарованы этим решением. Это служит серьезным напоминанием о безысходности, существующей в других частях света, хотя ситуация в Австралии не такая плохая", - прокомментировал решение ЕС австралийский министр финансов Саймон Бирмингем.

Министр здравоохранения Австралии Грэг Хант в свою очередь обратился к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть решение, принятое по инициативе Италии.

Программа иммунизации от COVID-19 началась в Австралии в феврале. Власти ожидают, что к октябрю прививку сможет себе сделать любой желающий. Пока Австралия заключила контракт на поставку 53,8 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca, 50 млн из которых будут произведены на территории страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]