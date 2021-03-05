Президент Молдавии подтверждает курс на досрочные парламентские выборы

Президент Молдавии Майя Санду по итогам нового раунда консультаций о путях преодоления политического кризиса подтвердила свои намерения добиваться досрочных парламентских выборов, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента.

"Она обсудила оптимальные решения, которые могут привести к разблокированию ситуации и инициированию досрочных выборов. Участники дискуссии, в свою очередь, высказали свои мнения и рекомендации по выводу Молдавии из политического кризиса", - отмечается в сообщении.

Президент поблагодарила группу политических аналитиков и специалистов в области конституционного права за их рекомендации и участие.

"Все присутствующие согласны с тем, что стране нужны досрочные выборы, парламент с ответственными депутатами и стабильное правительство, которое остановит серые схемы и выведет страну из кризиса. Я настроена до конца отстаивать интересы граждан, а сегодня интересы и воля народа - это честное и ответственное правительство и парламент, который их представляет, а не подчиняется коррумпированным группам", - заявила Санду.

На прошлой неделе бывший президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон потребовал от Санду в срок до 9 марта выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы утвердить правительство и преодолеть нынешний политический кризис. Он также подчеркнул, что Санду должна подчиниться решению Конституционного суда и незамедлительно начать консультации с парламентскими фракциями, чтобы определить кандидата на пост премьер-министра и утвердить правительство.

Санду ответила, что "президент не приемлет ультиматумов". Она заявила, что не будет вести консультации с парламентскими фракциями, но проводит консультации с представителями гражданского общества.

23 февраля Конституционный суд признал, что в Молдавии законно сформировано парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор", которое насчитывает 54 (из 101) депутата парламента. Коалиция предложила кандидатуру бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну на пост премьера. Согласно решению КС, в этом случае президент обязан назначить кандидата на пост премьера, предложенного парламентским большинством. Суд призвал президента и парламентские фракции провести консультации, чтобы преодолеть эту ситуацию, исходя из положений законодательства.

Однако Санду отказалась официально выдвинуть кандидата, настаивая на проведении досрочных парламентских выборов. Она заявила, что не будет повторно выдвигать кандидата на пост премьер-министра, чтобы дождаться 23 марта, когда исполнится три месяца после отставки правительства. Санду ссылается на другую статью Конституции, согласно которой парламент может быть распущен, если не удалось утвердить правительство в течение трех месяцев.