Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах готовы поддержать 22,5% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейстинг" в марте 2021 года.

На втором месте президентского рейтинга пятый президент Украины Петр Порошенко, которого готовы поддержать 14,6% опрошенных среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 11,6% респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 11,3% опрошенных, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8%. Экс-премьера Украины, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана поддерживают 6,6%.

Опрос проводился 2-3 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше.