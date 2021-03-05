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СНГ 05.03.2021 18:31

Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах готовы поддержать 22,5% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейстинг" в марте 2021 года.

На втором месте президентского рейтинга пятый президент Украины Петр Порошенко, которого готовы поддержать 14,6% опрошенных среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 11,6% респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 11,3% опрошенных, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8%. Экс-премьера Украины, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана поддерживают 6,6%.

Опрос проводился 2-3 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]