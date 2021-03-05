Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах готовы поддержать 22,5% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейстинг" в марте 2021 года.
На втором месте президентского рейтинга пятый президент Украины Петр Порошенко, которого готовы поддержать 14,6% опрошенных среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 11,6% респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 11,3% опрошенных, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8%. Экс-премьера Украины, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана поддерживают 6,6%.
Опрос проводился 2-3 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше.
Армения не сможет помешать реализации Зангезурского коридора - Алиев
Азербайджан готов нормализовать отношения со странами, необоснованно критиковавших Баку в период войны в Карабахе - Алиев
Президент Азербайджана об армянской пропаганде: их нужно лечить
Нефть дорожает на 3% на итогах заседания ОПЕК+, Brent впервые с января 2020г достигла $69 за баррель
В экономике Азербайджана настала эпоха конца монополий - Алиев
Agrarco запустит предприятие по переработке фундука на северо-западе Азербайджана за $20,2 млн
В Азербайджане зафиксирован суточный рост случаев заражений COVID-19
Цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Новое яркое мобильное приложение от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане создается сайт-словарь языка жестов при поддержке
В Баку состоялась презентация «Татарского книжного издательства»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам